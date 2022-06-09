Nohutlu tavuklu pilav tarifi: Bol tereyağlı tavuklu nohutlu pilav tarifi nasıl yapılır?

Tavuklu Nohutlu Pilav

500 g osmancık pirinç

950 ml su

1 adet bütün tavuk

150 g haşlanmış nohut

60 g Pınar Tereyağı

10 g tuz

Nasıl Yapılır?

Pirinç soğuk su ile 3-4 defa yıkanır, üzerini geçecek kadar ılık su ve bir tutam tuz eklenerek bekletilir. Bütün tavuk haşlanır (aroma vermesi için haşlama suyuna tane karabiber ve defne yaprağı eklenebilir), haşlama suyunu pilavı pişirmek için veya çorba için saklayabilirsiniz. Yıkanmış pirinç tereyağı ile saydamlaşıncaya kadar 3-4 dk kavrulur, tuz ve kaynar su eklenerek pişmeye bırakılır. Suyunu tamamen çekip pilav demlenmeye alınırken, haşlanmış nohut ve didiklenmiş tavuklar üzerine eklenir. Yaklaşık 15 dk tencerenin kapağı kapalı bir şekilde demlendirilir. Sıcak olarak servis edilir.