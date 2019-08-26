Nohut unu nedir? Evde nohut unu hazırlamak mümkün mü?

Sağlık için son derece kıymetli olan baklagillerden nohut evlerimizin olmazsa olmazlarındandır. Bu leziz ve besleyici baklagilden hazırlanan un ise kesinlikle gluten içermez. Bu nedenle başta çölyak hastaları olmak üzere nohut ununu herkes gönül rahatlığıyla tüketebilir. Diğer unlara kıyasla çok fazla işlemden geçmeyen nohut ununu evinizde kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Nohudun faydaları nelerdir?

A vitamini, K vitamini, kalsiyum, demir ve çinko içeren nohut güçlü kemiklerin anahtarıdır.

A vitamini göz sağlığı için son derece kıymetlidir. Bu nedenle nohut sağlıklı gözlerin de kaynağıdır.

Lif ve protein yönünden zengin olan nohut, uzun süre tokluk hissi verir. Bu nedenle nohut diyet yapanlar için şahane bir gıdadır.

C vitamini, E vitamini ve K vitamini yönünden zengin olan nohut yıllara meydan okumanıza yardım eder.

Lif yönünden zengin olan nohut bağırsaklarınızın mutlu olmasının en önemli sebebidir.

Potasyum ve magnezyum tansiyonun dengelenmesi için önemli kaynaklardandır. Tansiyon dengelendikten sonra ise kalp krizi riski bir hayli azalır.

Yapılan bilimsel çalışmalar nohudun kanser riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Aman dikkat!

Nohut son derece faydalı bir besin olmasına rağmen ölçülü tüketmeye özen gösterilmelidir. 100 gram nohut 364 kaloridir. 100 gram nohut unu ise 386 kaloridir. Bu rakamlar göz önünde bulundurularak günde bir su bardağından fazla nohut tüketmemek gerçekten önemli.

Nohut unundan neler hazırlanabilir?

Sağlıklı olduğu kadar lezzetli de olan nohut unundan ekmekler hazırlayabilirsiniz. Mis kokulu unu kullanarak pankek ve krepler pişirmeniz mümkün. Nohut unuyla hızlıca humus da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca nohut ununu çorba ve yemek pişirirken tencereye 1 yemek kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Böylelikle hazırladığınız yemeğin besin değerini arttırmış olursunuz. Köfte hazırlarken galeta unu yerine nohut unu kullanmanız da mümkün.

Nohut unu nasıl hazırlanır?

Öncelikle nohutları ayıklayıp suya bırakın.

Nohutlar en az 8 saat boyunca suda kalmalı.

8 saatin sonunda nohutları güzelce süzüp, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine serin.

Nohutları fırına sürün.

Nohutlar kavrulana kadar fırında tutun.

Kavrulan nohutları fırından alın ve soğuması için bekleyin.

Soğuyan nohutları rondo ya da blenderdan geçirin.

Son olarak nohutları eleyin ve kalan kalın parçaları ayırın.

Hazırladığınız unu kavanozlarda gönül rahatlığıyla muhafaza edebilirsiniz.

Her gün bir bardak nohut yerseniz; bakın vücudunuzda neler olacak!