Nohut nasıl haşlanır? Etli nohutlu yemeği ve pilavı tarifi

Eğer düdüklü tencereniz varsa işiniz çok kolay! Nohutlarınızı yarım saat kadar suda bekletin. Ardından düdüklü tencereye nohut ve suyunuzu aktarın. Kapağını kapatıp orta ateşte pişmeye bırakın.

Nohutun kolay pişmesi için ne yapılır?

Haşlama işlemi için nohutları büyük bir tencereye alın, üzerini suyla doldurun ve nohutlar yumuşayana kadar haşlayın. Bu esnada üzerinde kahverengi köpük birikirse bir kaşık yardımıyla bunu alıp atın. Nohutlar yumuşadığında suyunu süzün ve nohutlarınızı durulayın. Süzdüğünüz suyu atmayın.

Etli Nohut tarifi için malzemeler

Yarım kilo kuşbaşı doğranmış et

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Pul biber

Etli nohutlu yemeği nasıl yapılır?

Eti kuşbaşı doğrayarak yumuşayana kadar haşlayın. Soğanları yemeklik doğrayarak sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun. Salçayı, tuzunu, pul biberini ilave edip 2 dakika daha kavurun. Haşlanmış etleri ve haşlanmış nohutu da ilave ederek bir kaç kez karıştırın. Daha sonra üzerlerine çıkacak kadar yaklaşık 6 su bardağı kaynamış su koyup beraber biraz daha (10-15 dakika kadar) kaynattıktan sonra ocağı kapatabilirsiniz.. Afiyet olsun

Nohuttan salata olur mu?

Haşlanmış nohut, domates, soğan ve tazecik yeşillikler. Gerisi damak tadınıza kalmış elbette. Nohut salatası tarifinde; maydanoz, taze kişniş vb. yeşilliklerle çeşnilendirebileceğiniz salata sosuna tahin de ilave edebilirsiniz. Haşlanmış kuru fasulyeden hazırlanan piyaza alternatif bir lezzet yakalayın.

Nohutlu Pilav tarifi için

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı tavuk suyu veya sıcak su (her ikisini karıştırarak kullanabilirsiniz)

Tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı haşlanmış nohut

Nohutlu Pilav nasıl yapılır?

Pirinci yıkayarak, yaklaşık 15-20 dk kadar tuzlu ve ılık suda beklettikten sonra suyunu süzün. Tencereye sıvı yağı ve tereyağını ekleyin, tereyağı eridikten sonra yıkanıp süzülen pirinçleri ilave edin. Biraz kavurduktan sonra kaynamış su veya tavuk suyunu, ardından da tuzunu ekleyin. Haşlanmış nohutları da ilave ederek, tencerenin kapağını kapatın. Dilerseniz haşlanmış nohutları pirinçle birlikte de ekleyebilirsiniz, her iki şekilde de çok güzel oluyor. Pilavımız kaynayıncaya kadar yüksek, üzeri göz göz olup suyunu çekinceye kadar da kısık ateşte pişirin. Pilav suyunu çekip pirinçler yumuşadıktan sonra, ocaktan alabilirsiniz. Üzerini havlu kağıt ile kapattıktan sonra, 10 dakika dinlendirin. Pilavımız servise hazır.

Etli bulgur pilavı nasıl yapılır? Etli bulgur pilavı tam ölçülü

Kuşbaşını düdüklü tencerede 35-40 dakika pişiriyoruz. Et piştikten sonra bir tencerede tereyağ ve sıvı yağı kavurup bulguru koyuyoruz. Pişen etleri de ekledikten sonra etin suyundan pilava ekleyip tuz atıp kaynayınca altını kısıyoruz. Afiyet olsun.