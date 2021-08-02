Nohut Erzurumlu üretici için yeni gelir kapısı olacak

Palandöken Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Yiğit, çiftçilere daha verimli ürün alabilmeleri amacıyla yüzde 75 hibe destekli tohum dağıttıklarını söyledi. Yiğit, “Önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hancığaz Mahallemizde 60 dönümlük alanda da nohut ekimi gerçekleştirdik. Kuraklıkla anılan bir dönem 2021, nohut bitkisi de su ihtiyacı biraz daha az olduğu için şu anda gayet iyi durumda. Sadece buradan 7-8 ton nohut almayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. Nohut ekimini yaygınlaştırma çabası içerisinde olduklarını dile getiren Yiğit, şu ifadeleri kullandı: “Çiftçilerimiz önceki yıllarda küçük alanlarda nohut ekimi denemesi yapmışlar ama hasatta bazı zorluklar olduğu için bıkkınlık gelmiş ve bırakmışlar. 2021 yılında artık makineli tarım uygulaması var ve bu ürünün biçerdöverle hasadı yapılacak. Dolayısıyla çiftçilerimiz hem kolay hasat etmiş olacak hem de diğer ürünlere göre daha fazla kâr etmiş olacak. Çiftçilerimiz genelde ata ve dededen kalma yöntemlerle hasat ediyor. Kuraklığa karşı farklı ürün modelleri sahaya getirmek ve farklı bir mukavemet göstermek amacıyla toprağa gübre bırakan gübregillerin ürün desenini geliştirmenin faydalı olduğunu düşünüyoruz.”