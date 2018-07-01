Nohut burger nasıl yapılır?

MALZEMELER: (6 KİŞİLİK)

400 gr pişmiş nohut

120 gr ham ceviz

yarım yemek kaşığı bitkisel yağ

40 gr arpacık soğan

1 çorba kaşığı kırmızı biber

3 çorba kaşığı kırmızı biber tozu

1 çorba kaşığı kimyon

155 gr pişmiş pirinç

1 küçük avuç kişniş

37 gr ekmek kırıntısı

1 çorba kaşığı salça

113 gr vegan mayonez

65 gr vegan ketçap

tuz ve karabiber

marul

domates

salatalık

vegan burger ekmeği

YAPILIŞI:

1. AŞAMA

Tavada cevizlerimizi 4-5 dk kavuralım.

2. AŞAMA

Arpacık soğanları ince ince doğrayarak bir küçük tencerede bitkisel yağ ile soteleyelim.

3. AŞAMA

Robotta ceviz, tuz ve baharatları ekleyerek geçirelim.

4. AŞAMA

Robota, pişmiş pirinç, nohut, soğan, ekmek kırıntısı, kişniş ve salçayı ilave ederek robottan geçirelim.

5. AŞAMA

Robottan geçirdiğimiz harcı burger köfte haline getirelim.

6. AŞAMA

Bir ızgara ya da tavada hafif bir yağ koyarak köfte burgerlerimizi 3-4 dk kızartalım.

7. AŞAMA

Küçük bir kasede ketçap, mayonez isteğe bağlı acı sosu karıştıralım.

8. AŞAMA

Bir tabağa vegan burger ekmeğini koyalım üzerine köfte burgerleri, salatalık, marul, domatesi dizelim. En son sosumuzu dökerek burger ekmeğimiz ile üzerini kapatarak servis edelim.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.