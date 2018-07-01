Nohut burger nasıl yapılır?
Et yemeği sevmeyenler için nohuttan yapılan çok lezzetli köfteler yemek isterseniz sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.01 Temmuz 2018 Pazar 21:59
MALZEMELER: (6 KİŞİLİK)
400 gr pişmiş nohut
120 gr ham ceviz
yarım yemek kaşığı bitkisel yağ
40 gr arpacık soğan
1 çorba kaşığı kırmızı biber
3 çorba kaşığı kırmızı biber tozu
1 çorba kaşığı kimyon
155 gr pişmiş pirinç
1 küçük avuç kişniş
37 gr ekmek kırıntısı
1 çorba kaşığı salça
113 gr vegan mayonez
65 gr vegan ketçap
tuz ve karabiber
marul
domates
salatalık
vegan burger ekmeği
YAPILIŞI:
1. AŞAMA
Tavada cevizlerimizi 4-5 dk kavuralım.
2. AŞAMA
Arpacık soğanları ince ince doğrayarak bir küçük tencerede bitkisel yağ ile soteleyelim.
3. AŞAMA
Robotta ceviz, tuz ve baharatları ekleyerek geçirelim.
4. AŞAMA
Robota, pişmiş pirinç, nohut, soğan, ekmek kırıntısı, kişniş ve salçayı ilave ederek robottan geçirelim.
5. AŞAMA
Robottan geçirdiğimiz harcı burger köfte haline getirelim.
6. AŞAMA
Bir ızgara ya da tavada hafif bir yağ koyarak köfte burgerlerimizi 3-4 dk kızartalım.
7. AŞAMA
Küçük bir kasede ketçap, mayonez isteğe bağlı acı sosu karıştıralım.
8. AŞAMA
Bir tabağa vegan burger ekmeğini koyalım üzerine köfte burgerleri, salatalık, marul, domatesi dizelim. En son sosumuzu dökerek burger ekmeğimiz ile üzerini kapatarak servis edelim.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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