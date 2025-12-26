Noel Baba’nın kızağı nereye ya da kime kayıyor? “Biz sadece eğleniyoruz” yalanıyla kültürel işgal

YÜCEL KAYA

Her yıl aynı senaryo, aynı nakarat:

"Canım ne var bunda, sadece eğleniyoruz!"

Işıklar yanıyor, çamlar süsleniyor, kadehler havada uçuşuyor. Birileri “modernlik” maskesi altında bu rezaleti savunurken, asıl hakikat kapı gibi karşımızda duruyor.

Sahi, o geyiklerin çektiği süslü kızağın üzerinde kimler nereye kayıyor?

Kendi pagan kültürünü, Hıristiyan sembollerini "evrensel eğlence" paketinde dünyaya pazarlayan Batı mı? Yoksa o kızağa binip, kahkaha atarken kendi kimliğini kızaktan aşağılara düşüren Müslümanlar mı?

Kim nereye ya da kime kayıyor?

Kuran’da yok, kültürümüzde yok

25 Aralık, Hıristiyan dünyasının sözde Hz. İsa’nın doğumu diye kutladığı bir gün.

Ama işin aslına bakarsanız; Bu Pagan kültürünün İncil’de de yeri yurdu yok!

Bu rezil kutlama sadece ‘Pagan Güneş Bayramları’nın Hıristiyanlaştırılmış bir kopyasından ibaret.

Onlar kutlar, onlar kutsallaştırır; o onların meselesi.

Bizim itirazımız, isyanımız, Noel Baba’nın şoförlük yaptığı bu kültürel operasyona gönüllü yolcu olan ve bileti kendi değerlerinden kesen "bizimkilere!"

"Sadece Eğleniyoruz" Yalanına kananlara.

Adına "yılbaşı" diyorlar, dini olmadığını iddia ediyorlar.

Ama sahneye bir bakıyorsunuz:

Süslü çam ağaçları, Noel Baba ve boğazlarında çanlar çalan geyikler, Hristiyan sembolleri.

İçki su gibi akıyor,

Cinsellik vitrine çıkarılıyor,

Hayâ ve edep alay konusu yapılıyor,

Ahlâk ise "eski kafalılık" ilan edilerek çöpe atılıyor,

Ve çanlar gece yarısı çaldığında.

Siyonistler Hristiyanlara mı?

Hristiyanlar Müslümanlara mı?

Müslümanlar Paganlara mı?

Noel Baba’nın o süslü kızağında herkes bir yerlere kayıyor.

Ama kim nereye kayıyor? O belli değil,

