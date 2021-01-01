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Gündem Noel baba ölüm saçtı! 26 kişi öldü
Gündem

Noel baba ölüm saçtı! 26 kişi öldü

Belçika'nın Antwerpen kentindeki bir yaşlı bakımevine Noel baba kılığında giren bir kişi yaşlılara koronavirüs bulaştırdı. Hastalardan 26'sı hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 12:29:00 -
Noel baba ölüm saçtı! 26 kişi öldü

Hristiyanlara ait olan Noel Belçika'da ölüm saçtı. Antwerpen kentinde 169 yaşlı ve bakıcısının bulunduğu bir yaşlı bakımevini 5 Aralık tarihinde ziyaret eden bir Noel baba koronavirüs bulaştırdı. Hastalardan 26’sının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Belçika'nın Antwerpen kentinde bir yaşlı bakımevine Noel baba kılığında gelen kişinin corona virüsü taşıyıcısı olduğunu bilmediği aktarılırken ziyaretten sonra Noel baba kılığındaki kişiye yapılan corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Sözcü’nün haberine göre konuyla ilgili olarak ayrıntılı çalışmalar yürütülürken virolog Marc van Ranst, bakımevinde hastalananların, aynı kaynaktan virüs aldığını saptadıklarını belirtti.

Belçika'da huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde kalanlar, corona virüsünden en ağır etkilenen grup oldu. Salgının başından beri 11 bin 066 yaşlı corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu veri, ülkedeki can kayıplarının yaklaşık yüzde 57'sine denk geliyor.

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