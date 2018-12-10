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'Noel Baba gerçek değil' dedi, gözaltına alındı

ABD'nin Teksas eyaletinde, çocuklara "Noel Baba gerçek değil" diyen ve kiliseye gelen aileleri rahatsız ettiği iddiia edilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 22:26
'Noel Baba gerçek değil' dedi, gözaltına alındı

ABD basınındaki haberlere göre, Teksas'da yaşayan 31 yaşındaki Aaron Urbanski isimli kişi, bir kilisede düzenlenen "Noel Baba ile kahvaltı" etkinliğini protesto etti.

Kilisenin önündeki çocuklara "Noel Baba gerçek değil" diyen Urbanski, polis tarafından gözaltına alındı.

Polis yetkilileri ise Aaron Urbanski'nin kilisenin önünden ayrılmayı reddettiği ve kiliseye gelen aileleri rahatsız ettiği için gözaltına alındığını belirtti.

New Jersey eyaletinde geçen hafta bir öğretmenin görevine, öğrencilerine Noel Baba'nın gerçek olmadığını söylediği gerekçesi ile son verilmişti.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:26
  1. Kilis
  2. Aaron Urbanski
  3. neol baba

YORUM YAZ

  • saddisaddi16 dk önce
    vay sapıklar vay. NOEL BABA vardır ve ...edir. Bilmeyen yok.
  • hayatihayati20 dk önce
    NOELBABAGERÇEK DEĞİL AMAON NUMARA GERÇEK Mİ
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