Nöbetteki anneden oğluna çağrı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 695’inci gününe girdi. Ailelerden Güzide Demir, oğlu Aziz’in 16 yaşındayken HDP tarafından 4 yıl önce zorla dağa kaçırıldığını, 2 yıldır nöbette olduğunu ve bayramı oğlunun olmayışından kaynaklı üzüntülü geçtiğini söyledi.

Oğlunu ölmeden son kez görmek istediğini belirten anne Demir, “2 yıldır buradayız. Oğlumdan her hangi haber alamıyorum. Bu üzüntü ve kederde bayram geldi geçti çok üzüldüm oğlumun olmayışından kaynaklı olarak. 12 bayram oldu, ben çocuğumu göremiyorum. Oğlum Aziz sen neredeysen gel senin yüzünden ölü gibiyim. Ben çok hastayım gel eve neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol oğlum. Bak oğlum 2 yıldır senin peşinden geziyorum. Ama senden bir haber alamıyorum. Ben ölmeden gel seni bir kez göreyim. Gel güvenlik güçlerine teslim ol” dedi.