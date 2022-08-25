Nobel ödüllü ekonomistten muhalifleri çıldırtacak açıklama: Faiz artışları enflasyonu kötüleştirebilir

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, merkez bankalarının arz taraflı faktörlerle yönlendirilen enflasyonu düşürmek için çok agresif şekilde borçlanma maliyetlerini artırdıklarını, bunun fiyat artışlarını azdırması riski bulunduğunu söyledi.

Almanya'da gazetecilere açıklama yapan Stiglitz, pandemi nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin ardından ekonomik aktivitenin yeniden başladığını ve Çin gibi ülkelerin normali yeniden tesis etmekte zorlandıklarını belirterek,. "Küresel ekonomi daha önce hiç yapmadığımız bir şeye katlanıyor" dedi.

"Faiz artırmak arz taraflı sorunları çözmez" diye konuşan Stiglitz, "Durumu daha kötü yapabilir, çünkü şu anda yapmamız gereken doğru şey arz darboğazlarını aşmaya daha fazla yatırım yapmak. Ancak faizleri artırma bu yatırımları yapmayı daha zor hale getiriyor" ifadelerini kullandı.