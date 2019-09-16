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Nobel ödüllü Aziz Sancar en büyük hayalini açıkladı!

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, “Gerçekleştiremediğiniz hayaliniz nedir?” sorusuna "Türk dünyasının birliğini görmek isterim. Bu, çocukluğumdan beri hayalim olmuştur" cevabını verdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:33
Nobel ödüllü Aziz Sancar en büyük hayalini açıkladı!

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan'da bir radyo programına katıldı.

Sancar programda sorulan "Gerçekleştiremediğiniz bir hayaliniz var mıdır?" sorusuna, "Türk dünyasının birliğini görmek isterim, hayattayken. Bu, çocukluğumdan beri hayalim olmuştur" dedi.

"Ben gittikten sonra olursa da olur"

Sancar sözlerinin devamında ise, "Bu benim yapabileceğim bir şey değildir. Ama inşallah olur. 70 yaşındayım. Ben gittikten sonra olursa da olur. Ama bu yönde bir çalışmayı bütün Türk dünyasında görmek istiyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:33
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  • UygurUygur7 dk önce
    Ne Mutlu Türküm diyenler ister Budist Türk ister HiristiyanTürk ister Gök tanri dinine inan Türk ol Isterdinlerin en yücesi Islam ol Bir olalim diri olalim güclü olalim Yasasin Türk birligiYüce Tanri yardimcimiz olsun
  • TakipçiTakipçi8 dk önce
    Güzel adam.

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