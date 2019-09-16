Nobel ödüllü Aziz Sancar en büyük hayalini açıkladı!

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan'da bir radyo programına katıldı.

Sancar programda sorulan "Gerçekleştiremediğiniz bir hayaliniz var mıdır?" sorusuna, "Türk dünyasının birliğini görmek isterim, hayattayken. Bu, çocukluğumdan beri hayalim olmuştur" dedi.

"Ben gittikten sonra olursa da olur"

Sancar sözlerinin devamında ise, "Bu benim yapabileceğim bir şey değildir. Ama inşallah olur. 70 yaşındayım. Ben gittikten sonra olursa da olur. Ama bu yönde bir çalışmayı bütün Türk dünyasında görmek istiyorum." dedi.