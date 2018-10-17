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Nobel ödüllü Aziz Sancar en büyük hayalini açıkladı

2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, "en büyük hayaliniz nedir?" sorusuna "En büyük hayalim Türk birliğini görmek" yanıtını verdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:07
Nobel ödüllü Aziz Sancar en büyük hayalini açıkladı

Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, çeşitli etkinliklere katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Türk Okulu'nu ziyaret etti.

Türk Hava Yolları (THY) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Özbekistan Milli Üniversitesinin davetlisi olarak ülkeye gelen 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Sancar, Taşkent'te faaliyet yapan Türk İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Eyyüpkoca, Basın Müşaviri Davut Gazi Benli ve diğer büyükelçilik mensuplarının da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Sancar, çocuklardan beklentilerinin çok olduğunu belirterek, onlardan sıkı çalışmalarını istedi.

Çok çalışırsanız başarılı olursunuz

Sancar, bilim yapmanın kolay olmadığını, çok fedakarlık istediğini belirterek, "Onu göz önüne alırsanız çok çalışırsanız başarılı olursunuz" dedi.

Sancar, Türk dünyasının bilime çok ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Türk dünyasının İngiltere, Almanya, Japonya ve ABD ile yarışabilmek için bilime ağırlık vermesi gerekir" ifadesini kullandı.

En büyük hayalinin ne olduğuna dair bir soruya Sancar, "Şu anda en büyük hayalim Türk birliğini görmek. Onun için nisan ayında Kazakistan ve Kırgızistan'ı ziyaret ettim. Özbekistan'dan davet gelince baş üstüne dedim ve buraya geldim" yanıtını verdi.

Türk birliği için bilimde kuvvetli olmak gerekir

Sancar, Türk birliğini gerçekleştirmek için bilimde kuvvetli olmak gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilimde kuvvetli olmadan Türk birliği olmaz. Buraya gelince öğrendim, Japonya'dan, Güney Kore'den bilim insanları buralara geliyor ve faaliyet yapıyor. Türkiye'den, Kazakistan'dan veya Azerbaycan'dan niye gelmiyor çünkü yok, ondan gelmiyor. Türk birliğinin olabilmesi için hepimizin bilimde çok kuvvetli olmamız lazım."

Başarının tek sırrı çok çalışmak

Sancar, bir öğrencinin "Niye tıbba gittiniz?" sorusu üzerine, "Arkadaş seçerken iyi arkadaş seçeceksin. Ben yanlış arkadaş seçtim, onlar da (beni) tıbba götürdüler" diyerek espri yaptı.

Çalışırken çok yorulduğunu, hayal kırıklığına uğradığını fakat pes etmediğini vurgulayan Sancar, bir çocuğun bu başarıyı nasıl elde ettiğine dair sorusunu, "Ben zekaya inanmıyorum. Hepimiz aşağı yukarı aynı zekaya sahibiz. Başarının tek sırrı çok çalışmaktır. Ben çok çalıştım. Siz de çok çalışarak başarılı olursunuz." şeklinde yanıtladı.

Orta Asya dünyanın bilim merkezi

Özbekistan izlenimlerine ilişkin soru üzerine Sancar, "Burası ata yurdu. Okul döneminde Orta Asya'nın dünyanın bilim merkezi olduğunu öğrendim. O bakımdan ben buraya, benim ata yurdum, dünyada bin yıllar civarında bilim alanında en ileri ülke, en ileri millet olduğu hissiyatı ile geldim. Bilimin doğduğu yere, Özbek kardeşlerimin yaşadığı yere geldim. O bakımdan çok mutluyum." diye konuştu.

Sancar, daha sonra çocuklarla toplu fotoğraf çektirdi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 15:07
  1. türk birliği
  2. Aziz Sancar
  3. Ali İhsan Çağlar

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