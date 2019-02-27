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Nobel Akademi'de deprem! Cinsel saldırılar isyan ettirdi

Nobel Akademi'de yaşanan ‘yolsuzluk’ ve ‘cinsel taciz’ skandalları sonrası istifalar sürüyor. Akademinin kadın üyelerinden Sara Danius, taciz saldırılarına tepki göstererek istifasını açıkladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:09
Nobel Akademi'de deprem! Cinsel saldırılar isyan ettirdi

Verdiği ödüllerle tartışma konusu olan; ‘yolsuzluk’ ve ‘cinsel taciz’ skandallarıyla gündemden düşmeyen Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibini belirleyen İsveç Akademisi'nde, kadın üyelerinden Sara Danius da istifa etti. Akademi geçen yıl cinsel saldırı skandalı ile sarsılmış, Nobel Edebiyat Ödülü verilememişti.

Nobel Akademi'de “istifa depremi” sürüyor. Yolsuzluk ve cinsel taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen, verdiği ödüllerle tartışma konusu olan Nobel Akademi'nin eski Daimi Genel Sekreteri Sara Danius da cinsel taciz saldırılarına tepki göstererek istifa ettiği açıklandı.

56 yaşındaki Sara Danius, yayınladığı mesajında, "Koltuğumu bırakma kararı aldım. Bu görev bir onurdu" dedi.

Görevi bırakan ilk kadın daimi sekreter

Stokholm Üniversitesi'nde akademisyen olan Danius, 2013 yılında akademiye katılmıştı. Geçtiğimiz yıl görevi bırakan Danius, akademinin ilk kadın daimi sekreteriydi.

İstifanın arkasında Nisan 2018'de akademiyi sarsan cinsel taciz ve sızıntı ve yolsuzluk skandalları yatıyor. Akademinin üyeleri arasında yer alan Katarina Frostenson'un eşi Claude Arnault, genç bir kadına tecavüz etmekten suçlu bulunmuştu. İsveç Akademisi, edebiyat çevrelerinde oldukça etkili bir foruma sahip olan Arnault'u maddi olarak destekliyordu. İki yıl hapis cezasına mahkum edilen Jean-Claude Arnault'un, Nobel Ödülü'nü kazananların ismini kamuoyuna sızdırdığı da iddia edilmişti. Skandal, Fronstenson'un istifa etmesine neden olmuştu. Danius da akademiyi sarsan krizin yönetimi konusunda eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Cinsel taciz skandalı yüzünden geçen sene ödül verilmedi

Danius'un istifası sonrası İsveç Akademisi'nin Daimi Sekreteri Anders Olsson tarafından yapılan açıklamada, boşalan koltukların kadınlar tarafından doldurulacağı belirtildi. İlerleyen yaşı nedeniyle görevi bırakmaya hazırlanan Olsson, "Akademide kadın ve erkek dengesini korumak önemli" dedi.

Taciz ve yolsuzluk tartışmaları yüzünden bir grup Akademi üyesinin çalışmalara katılmama kararı almasının ardından nisan ayı ortasında İsveç Kralı devreye girmişti.

İsveç Akademisini sarsan skandal nedeniyle geçtiğimiz yıl Nobel Edebiyat Ödülleri verilmemişti. Bu yıl iki ödül birden verilecek.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:09
  1. Nobel Akademi
  2. İsveç

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  • Murat Murat 45 dk önce
    Silah tüccarının vakfı sonunda gerçek yüzünü gösterdi

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