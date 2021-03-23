Nizhny Novgorod Türk Telekom FİBA basketbol maçı ne zaman?
FİBA Basketbol’da temsilcimiz Türk Telekom, Rusya’da Nizhny Novgorod deplasmanına çıkacak. Birçok basketbolsever tarafından söz konusu karşılaşmanın detayları merak edilmeye başlandı. Rusya’nın Novgorod kentinde yapılacak olan karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Nizhny Novgorod Türk Telekom FİBA basketbol maçı ne zaman?
Temsilcimiz Türk Telekom FİBA Basketbol maçında Nizhny Novgorod deplasmanına çıkacak. Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet alırken 2 mağlubiyet gören Türk Telekom bu mücadele ile galibiyet sayısını yükseltmeyi hedefliyor. Rakip Nizhny Novgorod ise 2’de 2 yapmıştı. Peki, Nizhny Novgorod Türk Telekom FİBA basketbol maçı ne zaman?
Temsilcimiz Türk Telekom, Nizhny Novgorod deplasmanına konuk olacak. Söz konusu müsabakanın detayları basketbolseverler tarafından takip ediliyor.
Nizhny Novgorod Türk Telekom karşılaşması, Rusya’nın Novgorod şehrinde Kültür ve Eğlence Kompleksi’nde yapılacak. Müsabaka TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Grupta ilk 3 maçında 1 galibiyet alabilen başkent temsilcisi 3. sırada bulunuyor. İlk 2 takımın son sekize kalacağı grupta Türk Telekom, rakibine ilk maçta Ankara’da 84-71 yenilmişti. Gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen mavi-beyazlılar, Rusya’dan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.
Rus temsilcisi ise grupta şu ana kadar oynadığı 2 maçta da galibiyet almayı başardı.
Nizhny Novgorod Türk Telekom FİBA basketbol maçı ne zaman?
Nizhny Novgorod Türk Telekom FİBA basketbol maçı, Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak verilecek. Karşılaşma 23 Mart 2021 Salı günü saat 19.00’da başlayacak.