Niye şaşırıyorsunuz? İsrail’in ilk suçu mu olacak bu! Ali Karahasanoğlu yazdı

ALİ KARAHASANOĞLU

Tarih: 19 Mayıs 2024.

Azerbaycan ile İran’ın ilişkileri, hep netameli olmuştur.. Belki yeni bir sayfa açmak adına İran-Azerbaycan sınırındaki baraj açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dönüş yolunda helikopterinin şaibeli şekilde düşmesi sonucu vefat etti.

Belki Zengezur koridor için bölge ülkelerinin kontrolünde inşa edilecek, Türkiye’nin de fiili büyük katkısı olacak geçiş, şimdi Amerika kontrolünde, kısmen Türkiye’nin de menfaatine ilerliyor..En büyük kazanan: ABD ve İsrail. Sonrasında Azerbaycan ve Türkiye..

Evet, İsrail’in veya ABD’nin, kaza görünümlü bu olay ile ilgili bir üstlenmesi yok.. Kabullenme yok..

Devam ediyoruz, olaylar silsilesini aktarmaya..

Esed döneminde, Suriye’deki İran elçiliği, İsrail’den atılan füze ile vuruldu. Bir başka ülke toprağına saldırı. Başka ülke toprağında, dokunulmaz kabul edilen elçilik binasına saldırı.. İsrail açıkca kabul etti.. “Ben yaptım” dedi..

HAMAS lideri İsmail Heniyye, İsrail saldırılarında Gazze’de dört torununu ve üç çocuğunu kaybetmişti. İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin yerine seçilen Mesud Pezeşkiyan’ın göreve başlama törenine katılmak üzere bulunduğu İran’da, adeta “Reisi’yi de zaten biz öldürdük. Sonrasında cumhurbaşkanı seçimi ve göreve başlama törenine gelecekleri de tahmin ettik” dercesine.. Heniyye, 31 Temmuz 2024’de Tahran’da şehid edildi..

İsrail açık açık itiraf etti..

Tarih 27 Eylül 2024. Hizbullah lideri Nasrullah, bulunduğu apartmanda yüzlerce kişi ile birlikte İsrail tarafından şehid edildi.

Fail kimliğini gizlemedi.. İsrail cinayetini itiraf etti.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, 13 Haziran 2025’te İsrail’in İran topraklarına saldırısı ile öldürüldü..

Tarih 9 Eylül 2025. Aslında İsrail’in hiçbir ihtilafı olmayan bir ülkede, Katar’daki barış görüşmeleri çerçevesinde yapılan bir toplantıda.. Yine uluslararası hukuk kuralları çiğnenerek, bir başka ülke topraklarında cinayet işleniyor. Yine fail, açık açık itiraf ettiği üzere, İsrail.

Gazze’nin başbakanı. İran’ın genelkurmay başkanı..

İsrail tarafından üstlenilen cinayetlere maruz kaldı..

Daha arada, İsrail’in ne kadar acımasız bir vahşet sergilediğini, hukuk tanımadığını göstermesi açısından onlarca olay var..

Yakın tarihe gelelim..

İran Cumhurbaşkanının şaibeli şekilde helikopterinin düşüşündeki gibi..

Bu sefer de bizim askeri uçağımız, yine Azerbaycan dönüşünde, düşüyor..

20 şehidimiz var.

İlk belirlemeler, kaza deniyor.. Kara kutu incelemesi devam ediyor..Bir delil çıkar mı? Çıksa da, misillemesi kamuoyuna açıklanarak mı, yoksa gizli mi yapılır, meçhul.

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>