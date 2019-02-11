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Nissan’dan sıfır faiz desteği

Otomotiv devlerinden NISSAN, KDV ve ÖTV indirimlerini mart ayı sonuna kadar sürdürecek.

11 Şubat 2019 Pazartesi 10:51
Nissan’dan sıfır faiz desteği

Japon otomotiv devi NISSAN, Mart ayı sonuna kadar sürecek KDV ve ÖTV indirimlerini Şubat ayında geçerli sıfır faiz avantajıyla destekliyor. Ayrıca NISSAN QASHQAI veya X-TRAIL satın alan bir kişi, 1 Haziran’da Madrid’de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçına çift kişilik bilet kazanacak.

QASHQAI, X-TRAIL, MICRA ve NAVARA modellerinde faiz oranını “Yüzde 0” olarak belirleyen NISSAN, QASHQAI, X-TRAIL ve NAVARA’da 40 bin, MICRA’da ise 20 bin TL’ye varan kredi tutarları için 12 aya varan vade imkânı da sunuyor.

NISSAN’ın vazgeçilmez şehir otomobili otomatik vitesli MICRA’lar, hurda teşvikli 76 bin 320TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken, otomatik vitesli NISSAN JUKE ise hurda teşviki ile 95 bin 900TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

NAVARA ise, Şubat ayı boyunca 44 bin TL’ye varan fiyat avantajı ve 40 bin TL için 12 ay  0 faiz avantajı ile alıcılarını bekliyor.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 10:51
  1. NISSAN
  2. KDV ve ÖTV indirimleri
  3. NISSAN QASHQAI
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı
  5. Madrid
  6. NAVARA
  7. MICRA
  8. X-TRAIL

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