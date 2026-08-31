Nissan ve Honda’dan otomotivde yazılım ittifakı!

Nissan Motor Co., Ltd. ve Honda Motor Co., Ltd., yeni nesil yazılım tabanlı araçların (Software-Defined Vehicle – SDV) çekirdeğini oluşturan birden fazla elektronik kontrol ünitesinin (ECU) yanı sıra, bu ünitelerde çalışan araç içi işletim sistemi, ara yazılımın (middleware) kritik bileşenleri ve araç kontrol yazılımlarının standartlaştırılmasına yönelik bir ortak geliştirme anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Ortaklaşa geliştirilen elektronik kontrol üniteleri yazılımlarını kapsayan elektronik mimarisinin, her iki şirketin yeni nesil yazılım tabanlı araçlarında 2029 mali yılından itibaren kullanılması planlanıyor.

Nissan ve Honda, stratejik ortaklıkları kapsamında karbon nötrlüğe ulaşma ve araçlarının karıştığı trafik kazalarında sıfır ölüm hedefine yönelik ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, araç zekâsı ve elektrifikasyon açısından kilit önem taşıyan yazılım tabanlı araç alanı, teknolojik yeniliklerin hızlı temposu ile Ar-Ge hızını ve yatırım verimliliğini artırma ihtiyacı göz önünde bulundurularak öncelikli iş birliği alanlarından biri olarak belirlendi.

İki şirket, daha hızlı geliştirme döngüleri ve daha verimli yatırım yoluyla rekabet gücünü artırma gerekliliğinin bilinciyle, yazılım alanındaki olası iş birliği konusunda kapsamlı çalışmalar yürüttü. Bu çalışmaların sonucunda Nissan ve Honda, yeni nesil yazılım tabanlı araçların temelini oluşturan çekirdek elektronik kontrol üniteleri ve yazılımları birlikte geliştirme ve standartlaştırma konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma uyarınca iki şirket, yeni nesil yazılım tabanlı araçların E/E mimarisi içinde yer alan birden fazla çekirdek elektronik kontrol üniteleri için ortak teknik özellikler belirlemek üzere birlikte çalışacak. Bu kapsama araç içi işletim sistemi ile ara yazılımın ve araç kontrol yazılımının kritik bölümleri de dahil olacak.

Nissan ve Honda, bu temel teknolojileri standartlaştırarak ortak mühendislik uzmanlığından ve geliştirme kaynaklarından yararlanmayı; verimliliği artırmayı, yeniliği hızlandırmayı ve geliştirme maliyetlerini düşürüp ölçek ekonomisinden faydalanarak rekabet gücünü güçlendirmeyi hedefliyor.

İki şirket, kendi güçlü yönleri üzerine inşa etmeye, yeni değer yaratma fırsatlarını araştırmaya ve müşterilere ile topluma somut faydalar sunmak amacıyla iş birliğini derinleştirmeye devam edeceklerini belirtti.