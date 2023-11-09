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Otomotiv Nissan 2023 mali yılı için ilk yarı sonuçlarını açıkladı
Otomotiv

Nissan 2023 mali yılı için ilk yarı sonuçlarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 15:25:00 -
Nissan 2023 mali yılı için ilk yarı sonuçlarını açıkladı

Nissan Motor Co., Ltd. bugün 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı ve 2023 mali yılı için tüm yıl gelir ve kâr görünümünü yukarı yönlü yeniledi.

Nissan Motor Co., Ltd. bugün 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı ve 2023 mali yılı için tüm yıl gelir ve kâr görünümünü yukarı yönlü yeniledi.

Konsolide net gelir 1,40 trilyon yen artışla 6,06 trilyon yen olurken, konsolide faaliyet kârı 180,1 milyar yen artışla 336,7 milyar yene yükseldi ve faaliyet kârı marjı %5,6 oldu. Net gelir 296,2 milyar yen olarak gerçekleşti.

Çin'deki satış hacmi, artan rekabet ve yerel markaların öncülüğünde yeni enerji araçlarına geçişin hızlanması nedeniyle düşmesine rağmen, diğer bölgelerdeki satışlar bir önceki yıla göre önemli ölçüde arttı. Artan gelirler ve faaliyet karı temel olarak iyileşen operasyonel performans ve bir önceki yıla göre artan konsolide birim satışlardan kaynaklandı.

Nissan Başkanı ve CEO'su Makoto Uchida konuyla ilgili şunları söyledi: "Nissan NEXT dönüşüm planımızın son yılında faaliyet kârımızda yıldan yıla önemli iyileşmeler kaydettik. Bu da bizi hedeflerimize ulaşma ve sürdürülebilir büyüme yolunda ilerletiyor. Ayrıca, 2024'ün ikinci yarısından itibaren dört Yeni Enerji Aracının piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere Çin'deki faaliyetlerimizi geliştirmek için stratejik adımlar atıyoruz. Bu adımlar bir araya geldiğinde, uzun vadeli vizyonumuz olan Nissan Ambition 2030'u gerçekleştirme yolunda ilerlemeye devam ettiğimizi gösteriyor."

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