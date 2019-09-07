Nişastalı kurabiye | 15 dakikada hafif ve ağızda dağılan enfes lezzet

Bu zamana kadar yaptığınız bütün kurabiyeleri unutturacak bir tarifi sizlere sunuyoruz. Yemesi oldukça zevkli, yumuşak dokulu ve hafif bir tatlı: Nişastalı kurabiye. Peki bu kurabiye nasıl yapılır? Nişastalı kurabiye malzemeleri nelerdir?

Klasik kurabiyelerin içerisinde un vardır. Pek çok kişi nişasta ile kurabiye yoğurmaz. Bazıları da miktarı yarı yarıya tutarak güzel bir doku elde etmek ister.

Biz de bütün bunları bir araya getirerek, enfes bir tarifi meydana getirdik. İşte nişastalı, yumuşak ve ağızda dağılan o hafif kurabiyenin tarifi...

Malzemeler

160 gr tereyağı

2 yumurta

1,5 su bardağı pudra şekeri

400 gr nişasta

1 çay bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yapılışı

Öncelikle tereyağını oda sıcaklığına getirin ve derin bir yoğurma kabına alın.

Üzerine bütün malzemeleri ekleyin. Önce bir çatal yardımı ile, hamur toparlandıktan sonra ise, elinizle, kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Yumurtaların boyutlarına göre, kurabiyenin cıvık ya da sert olma ihtimali olabilir. Bu nedenle üzerine un ekleyebilirsiniz.

Hamur toparlandıktan sonra, elinize bir miktar yapışması normaldir.

Dilediğiniz gibi şekil verip, yağlı kağıt serili bir tepsiye yerleştirin ve 190 derecelik fırında, pişirin.

Üzeri kızarmadan fırından almaya özen gösterin. Kızardıkça kuruyacaktır. Daha yumuşak ve tam kıvamında olmasını istiyorsanız, beyaz bırakmaya çabalayın.

Şimdiden afiyet olsun...