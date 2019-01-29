Cumhurbaşkanı Erdoğan Nişasta Bazlı Şeker kotalasına ilişkin olarak son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasının ne kadara indirildiğini açıkladı. Nişasta Bazlı Şeker kotası ne kadar?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Nişasta Bazlı Şeker kotalarıyla ilgili bir müjdeyi açıklamak istiyorum. NBŞ kotaları yüzde 10 olarak belirlenmişti. Biz bu kotasını geçtiğimiz yıl yüzde 5’e düşürmüştük. Şimdi bir adım daha atıyoruz ve yüzde 2,5’a çekiyoruz.” dedi.