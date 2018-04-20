Nisanda yağan kar, görenleri şaşırttı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde lapa lapa yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü. Nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırtırken, çocukların da eğlencesi oldu.20 Nisan 2018 Cuma 22:43
Sarıkamış’ta soğuk ve yağmurlu hava etkisini artırarak yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun olarak yağan kar bir anda etrafı beyaza bürüdü.
Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan karın şaşkınlığı yaşadı. Batı’da insanların denize girdiğini ifade eden vatandaşlar Sarıkamış’ta kışın hüküm sürdüğüne dikkat çekti. Etkili olan kar yağışı en çok çocuklara yaradı. Kar yağışını gören ve kendilerini sokağa atan çocuklar kartopu oynadı. Karın tadını çıkardı.
Sarıkamış’ta kar yağışının gece de etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.
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