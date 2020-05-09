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Sağlık

Nişan merasiminden sonra mahalle karantinaya alındı

Karantina tedbirleri uygulanan Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi’nde korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin aynı nişan merasimine katıldıkları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:33:43 -
Nişan merasiminden sonra mahalle karantinaya alındı

Karantina tedbirleri uygulanan Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi’nde korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin aynı nişan merasimine katıldıkları ortaya çıktı.


Afşin Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hüyüklü mahallesine giriş ve çıkışları yasakladı. Karantinaya alınan Hüyüklü Mahallesi’nde ilk olarak 4 daha sonra da 3 kişinin testleri pozitif çıktı. Pozitif çıkan vakaların tamamının yaklaşık 5 gün önce Afşin ilçe merkezinde aile arasında yakın akrabalar arasında yapılan nişan merasimine katıldıkları ortaya çıktı.


Jandarmanın bütün giriş-çıkışları kapattığı Hüyüklü Mahallesi’nde filyasyon ekipleri hastalığa kapılanların temasta olduğu yaklaşık kırk kişiye daha test yaptı. Daha önce testleri pozitif çıkan ve korona virüs şüphesi taşıyan 7 kişinin tedavileri ise Elbistan Devlet Hastanesinde devam ediyor.

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