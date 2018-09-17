THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Nişan eğlencesi bıçaklı kavgaya dönüştü! 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da bir nişan eğlencesinde çocuğa tokat atılmasıyla başlayan gerginlik bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:39
Nişan eğlencesi bıçaklı kavgaya dönüştü! 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya’da bir nişan eğlencesi sırasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Serik ilçesi Bilginler Mahallesi’nde bir nişan eğlencesinde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence sırasında bir çocuğa tokat atılmasının ardından gergin anlar yaşandı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Cafer Durgun (61), Hamza E., (27) ve Sadettin B. (56) aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanarak Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Cafer Durgun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Hamza E.'nin de durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası Jandarma ekipleri kavgaya karışan ve şahısları bıçakladığı iddia edilen baba E.Ç. ve oğlu C.Ç. ile kardeşi E.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaşamını yitiren Cafer Durgun, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 11:39
  1. Antalya
  2. Bilginler Mahallesi
  3. nişan eğlencesi
  4. bıçaklı kavga
  5. Serik Devlet Hastanesi
  6. Jandarma ekipleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bunun adı sabotaj! Asıl amaçları geciktirmek
    1. Bunun adı sabotaj! Asıl amaçları..
    2. İsviçre'den Rusya kararı!
    3. Kendisine çarpıp kaçan aracı bulamadı..
    4. Tottenham İnter maçı ne zaman nedere..
    5. Havalimanında 'kara yılan' paniği!
    6. 100 tabak suşi yiyen adamın restorana..
    7. Kremlin'den Zirve öncesi flaş açıklama
    8. CHP, hilafet paralarının üzerine böyle..
    9. Bir doktora göre kanser, diğer doktora..
    10. Barcelona-PSV maçı saat kaçta hangi..
    11. Ünlü spor yazarından flaş iddia!..
    12. 'Türkiye'nin düşmanı bizim de..
    13. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    14. Avrupa camileri kiliseye çeviriyor,..
    15. İmam Hatip Lisesi dersleri 2018-2019
    16. Antalya'da korkutan orman yangını
    17. FETÖ firarisinin 'ayrımcılık'..
    18. Fransa bin 800 öğretmeni işten çıkarıyor
    19. Ortaokulda devamsızlık hakkı kaç gün?
    20. Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul..
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    İdlib’de büyük tezgâh
    İdlib’de büyük tezgâh
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz