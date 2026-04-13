Nisan ayında kış geri geldi! Siirt’te beklenmedik kar sürprizi: Bahar beklerken her yer beyaza büründü!
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyü, nisan ayının ortasında adeta kıştan kalma bir güne uyandı. Bahar güneşinin beklendiği bu günlerde aniden bastıran yoğun kar yağışı, köy sakinlerini hem şaşırttı hem de büyüleyici manzaralar oluşturdu.
Bahar aylarının yaşandığı nisan ayında aniden bastıran kar yağışı, köyü kısa sürede beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Köy sakinleri, nisan ayında kar yağışının nadir görüldüğünü belirterek, hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte günlük yaşamın da kısmen etkilendiğini ifade etti.