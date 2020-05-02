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Aktüel

Nisan ayında Irak’ta bulunan 2 bin 750 Türk işçi Türkiye’ye getirildi

Nisan ayı boyunca Irak’ta bulunan 2 bin 750 Türk vatandaşı, Türkiye’ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 09:56:57 -
Nisan ayında Irak’ta bulunan 2 bin 750 Türk işçi Türkiye’ye getirildi

Nisan ayı boyunca Irak’ta bulunan 2 bin 750 Türk vatandaşı, Türkiye’ye getirildi.


Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışma kapsamında Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği ve Basra Başkonsolosluğun desteğiyle nisan ayı başından bu yan gerçekleşen transferlerde Irak’ın farklı şehirlerinde bulunan 2 bin 750 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüsler ve özel uçaklarla bulundukları yerlerden alınarak, Türkiye’ye dönüşleri sağlandı.


Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, 4 Nisandan bugüne Irak’ın 4 bir yanından 2 bin 750’nin üzerinde vatandaşın kara ve havayoluya Türkiye’ye gönderildiğini söyledi.

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