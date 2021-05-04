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Ekonomi Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı?
Ekonomi

Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı?

Kısa çalışma ödeneğinin Ramazan Bayramı öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresi için uzatılma kararının verilmesiyle beraber işçiler, Ramazan Bayramı öncesinde söz konusu ödenekten faydalanıp faydalanmayacaklarını merak etmeye başladı. Peki, Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 01:12:00 -
Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı?

Her ay binlerce işçinin faydalandığı kısa çalışma ödeneği, çalışan kişilerin mağdur olmaması için sağlanmaktadır. Kısa çalışma ödeneğinin süresi için uzatılma kararının verilmesiyle beraber, işçiler Ramazan Bayramı öncesinde söz konusu ödenekten faydalanıp faydalanmayacaklarını merak etmeye başladı.

İşletme sahipleri, salgın sürecinde işçilerini kısa çalışma ödeneği kapsamına almıştı. Peki, Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar?

Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı?

Kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Ancak söz konusu ödemelerin 5 Mayıs tarihinde yapılacağı tahmin ediliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

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