Nisan ara tatili var mı? Okullar ne zaman kapanacak?

Ara tatil takvimi her yıl öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Genellikle ikinci ara tatilin nisan ayında uygulanmasına alışkın olan birçok kişi, bu yıl takvimin neden değiştiğini merak ediyor. 2026’da Ramazan Bayramı ile ara tatilin aynı döneme denk gelmesi, eğitim takviminde farklı bir tablo ortaya çıkardı. Bu nedenle gözler şimdi hem nisan ayında yeni bir ara tatil olup olmadığına hem de okulların kapanacağı tarihe çevrilmiş durumda.

Nisan ara tatili var mı?

2026 yılında nisan ayında ayrıca bir ara tatil uygulanmayacak. Bu yıl ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı takvimi nedeniyle öne çekildi ve 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapıldı. Bu nedenle öğrenciler nisan ayında yeniden ara tatile çıkmayacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacak.

Yaz tatili ne kadar sürecek?

26 Haziran 2026’da başlayacak yaz tatili yaklaşık üç ay sürecek. Bu dönem, öğrenciler için hem dinlenme hem de yeni eğitim yılı öncesi hazırlık süreci olarak öne çıkıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında okulların eylül ayında açılması bekleniyor.