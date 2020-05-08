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Oruç

Nisab miktarı ne demektir?

Fıkıh terimi olarak zekâtın farz olduğunu gösteren zenginlik ölçüsünü ifade eder. Fakihler, zekâtın farz olması için mükellefte ve malda aranacak şartları incelerken öncelikle farziyet hükmünün “ele alınan hadisede gerçekleşmesinin işareti” manasında olmak üzere vücûb sebebi üzerinde durmuşlardır.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:12:00 - 2020-05-08 10:14:10
Nisab miktarı ne demektir?

Zekâtın vücûb sebebi kişinin aslî ihtiyaçları kalan zekâta tâbi mallarının belirli bir miktara ulaşmasıdır ki bunun asgari sınırı nisab terimiyle belirtilir. Nisâb-ı istiğnâ adı verilen ve kişiyi zekâtla yükümlü kılmamakla birlikte bazı fıkhî hükümlere temel teşkil eden zenginlik ölçüsünden (aş.bk.) ayırt etmek üzere zekât mükellefi sayılmada esas alınan nisab için nisâb-ı gınâ tabiri kullanılır.

Nisâb-ı gınâ, hangi türden olursa olsun artıcı nitelikteki malların şer‘an belirlenmiş miktara ulaşmasını ifade eder. Fakihler, toprak ürünleri ve madenler dışındaki zekâta tâbi mallarda nisabın vücûb sebebi olduğu hususunda görüş birliği içindedir.

Zekatın şartları nelerdir?
Zekatın şartları nelerdir?

Oruç

Zekatın şartları nelerdir?

 

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