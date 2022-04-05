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Gündem Nisa Mihriban bebekten acı haber! Türkiye canilerin idamını istiyor
Gündem

Nisa Mihriban bebekten acı haber! Türkiye canilerin idamını istiyor

Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş halde bulunan ve acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı 3 aylık Nisa bebekten acı haber geldi. Gelen acı haber sonrası vatandaşlar, Nisa bebeği terk eden ve gözaltına alınan biyolojik anne Ebru S. ve babasının idamını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 13:05:00 -
Nisa Mihriban bebekten acı haber! Türkiye canilerin idamını istiyor

29 Mart günü Pendik'te sokağa bırakılan 3 aylık bebeği, gelen ihbar üzerine ekipler buldu. Acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı 3 aylık bebek, hemen hastaneye kaldırıldı.

Nisa Mihriban acı haber geldi

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Nisa bebeğin bugün beyin ölümü gerçekleşti.

Gözaltında

Öte yandan bebeği sokağa bırakan 20 yaşındaki biyolojik anne Ebru S., gözaltına alındı. Biyolojik anne, Nisa'yı terk ettikten sonra M.D. isimli arkadaşıyla buluştuğunu ve bu kişiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

"Keşke devlete sığınsaydım"

Ebru S.'nin İLK ifadesinde "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği kaydedildi.

Şüpheli anne Ebru S.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

Millet bu caninin idamını istiyor

Nisa Mihriban olayı Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, yaşadıkları gayrimeşru ilişki sonucunda suçu günahı olmayan masum bir bebeği ölüme terk eden bu canilerin idamını istedi.

Teröristen ve uyuşturu tacirlerinden farkı yok!

Sosyal medyada adeta ayaklanan vatandaşlar; bu canilerin, masum insanların canlarına kasteden teröristlerden ve uyuşturu tacirlerinden farkının olmadığını vurguladı.

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