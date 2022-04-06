Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve beyin ölümü gerçekleşen Nisa bebeğin, hayati sağlık sorunları yaşamasının üzüntüsünü hissettiklerini belirtti.

Nisa bebeğin sağlık durumu takip ediliyor

Bakan Koca, "Acil Tıp Teknikeri Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş Nisa bebek, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. Acil Tıp Teknikeri Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Pendik ilçesinde 29 Mart'ta boş arazide terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırılmıştı.

Nisa bebek, 30 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bakımevine gönderilmesinin ardından 31 Mart'ta solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye tekrar kaldırılmıştı.