Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti mi? Bakan Koca'dan flaş açıklama
Bakan Koca: "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz."
Bakan Koca: "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz."
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