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Gündem Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti mi? Bakan Koca'dan flaş açıklama
Gündem

Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti mi? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bakan Koca: "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz."

Yeniakit Publisher
2022-04-07 22:05:00 -
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti mi? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bakan Koca: "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz."

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