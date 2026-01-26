Nipah virüsü alarmı: Sınır ve sağlık önlemleri artırıldı

Kazakistan, Hindistan’da vaka sayısının arttığı Nipah virüsü nedeniyle sınır kapılarında sağlık tedbirlerini artırdı. Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tüm sınır geçiş noktalarında hijyen ve karantina kontrollerinin sıkılaştırıldığını duyurdu.

BAKANLIK: ÖNLEYİCİ AMAÇLARLA KONTROL SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Önleyici amaçlarla ve Hindistan’daki Nipah virüsüne ilişkin epidemiyolojik durumla bağlantılı olarak, tüm sınır geçiş noktalarındaki hijyen ve karantina kontrolleri güçlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

KAZAKİSTAN’DA VAKA YOK, ANCAK SAĞLIK SİSTEMİ ALARMA GEÇTİ

Bakanlık, Kazakistan’da şu ana kadar Nipah virüsü vakası ya da virüsün ülkeye girişine dair bir bulgu tespit edilmediğini bildirdi. Buna karşın olası “ithal enfeksiyon” riskine karşı sağlık kuruluşlarının uyarıldığı belirtildi.

Açıklamada, acil sağlık ekipleri ve bulaşıcı hastalık hastanelerinin teyakkuz durumuna geçirildiği, ayrıca ilaç, kişisel koruyucu ekipman ve dezenfektan stoklarının oluşturulduğu kaydedildi.

HİNDİSTAN VE GÜNEYDOĞU ASYA’DAN GELENLERE ÖZEL TAKİP

Bakanlık, Hindistan ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen kişilere “özel önem” verildiğini vurguladı. Yüksek enfeksiyon oranına sahip ülkeler listesinin de düzenli olarak güncellendiği aktarıldı.

Daha önce Hindistan’da yetkililerin salgını kontrol altına almakta zorlandığını, vaka sayısının beşe çıktığını ve 100 kişinin daha karantinaya alındığını bildirmişti.

SEYAHAT UYARISI: BELİRTİ GÖRÜLÜRSE DOKTORA BAŞVURUN

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, salgının görüldüğü ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlara önleyici tedbirlere uymaları çağrısında bulundu. Dönüşte herhangi bir belirti görülmesi halinde, seyahat edilen ülke bilgisini de paylaşarak sağlık kuruluşlarına başvurulması istendi.

DSÖ: EN TEHLİKELİ VİRÜSLERDEN BİRİ, AŞI VE TEDAVİ YOK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nipah virüsünü dünyanın en tehlikeli virüsleri arasında değerlendiriyor. Virüse karşı onaylanmış bir aşı veya spesifik tedavi bulunmuyor.

Nipah virüsü, ateş ve ensefalopatiye (beyin hücrelerinin hasar görmesi ve ölümü) yol açabiliyor. Ölüm oranının ise yüzde 40 ile 75 arasında değiştiği belirtiliyor.

Virüsün, meyve yarasaları ve kemirgenler aracılığıyla yayılabildiği, insanların çoğunlukla enfekte hayvanların tükürüğüyle kirlenmiş meyveleri tüketmeleri sonucu hastalandığı ifade ediliyor. Virüsün evcil hayvanlara da bulaşabildiği kaydediliyor.