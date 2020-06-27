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Yerel

Ninesi genç kızı çetenin elinden kurtardı

Sivas'ta polise ihbarda bulunan yaşlı kadın, 14 yaşındaki torununun fuhşa zorlandığını söyledi. Yapılan operasyonda suçlular yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:14:00 -
Ninesi genç kızı çetenin elinden kurtardı

Bir ninenin şikayeti, üç çocuğu fuhuş çetesinin elinden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana geldi. Ü.T.(63) isimli bir nine polise başvurup 14 yaşındaki torununun arkadaşları tarafından fuhuşa zorlandığı ihbarında bulunarak yardım istedi.

Kangal polisi tarafından yürütülen titiz çalışmada, H.S.T’yi (14) fuhuşa sürüklediği düşünülen, B.U, F.K, R. Ç ve H.S.T gibi fuhuşa sürüklenen küçük yaştaki M.C.İ (17) ve Z.R.Ş (15) gözaltına alındı. İfadelerinin alınmalarının ardından adliyeye sevk edildiler.

B.U., F.K. ve R.Ç, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, müstehcenlik, fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.C.İ. ve Z.R.Ş isimli çocuklar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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