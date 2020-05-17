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Nilüfer’de çevre zararlıları ile mücadele sürüyor

Nilüfer Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız sürdürürken, yürüyen haşere, kemirgen ve kene mücadele çalışmalarını da yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:32:29 -
Nilüfer’de çevre zararlıları ile mücadele sürüyor

Nilüfer Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız sürdürürken, yürüyen haşere, kemirgen ve kene mücadele çalışmalarını da yürütüyor.


Nilüfer Belediyesi, korona virüs salgını kapsamında kentin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, halk sağlığını korumak adına, vektörle bulaşan hastalıklarla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için de çalışmalar gerçekleştiriyor.


Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorunlu bölgelerde ve vatandaşlardan gelen talepler çerçevesinde açık ve kapalı alanlarda yürüyen haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama yapıyor.


Ayrıca ekiplerin, kene mücadelesinde aldıkları numuneler, tür tayini amacıyla Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı’na gönderiliyor.


Yapılan incelemede kenenin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı açısından risk taşıyan tür olduğu tespit edilirse söz konusu bölgenin ayrıca ilaçlanacağı belirtildi.


Nilüfer Belediyesi, halk sağlığı açısında önem taşıyan çevre zararlılarına karşı mücadeleyi aralıksız bir şekilde devam ettirecek.

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