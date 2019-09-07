0553 313 94 23

Nilüfer Müzik Festivali başladı

Bol müzik ve sınırsız eğlencenin adresi Nilüfer Müzik Festivali, dopdolu programıyla başladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 02:51
Nilüfer Müzik Festivali başladı

Bol müzik ve sınırsız eğlencenin adresi Nilüfer Müzik Festivali, dopdolu programıyla başladı. Türkiye’den ve yurt dışından toplam 29 sanatçı ve grubun yer aldığı festivalin ilk gününde coşku büyüktü. Akın Sevgör, The Away Days, Adamlar, Hey! Douglas ve Modeselektor, sahneleriyle katılanlara unutulmaz saatler yaşattı.


Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği, Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden biri olan ve hem yurt içinde hem de yurt dışında ödüle değer görülen Nilüfer Müzik Festivali, yine binlerce müzik tutkununu Balat Atatürk Ormanı’nda buluşturdu.


Her türden müzikal beğeniye hitap eden sanatçıların yer aldığı festival binlerce kişinin katılımı ile başladı. “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlenen festivale katılanlar, güvenlik aramalarından geçirilerek alana alındı.29 sanatçı ve grubun yer aldığı festival bu yıl da her yaştan müzik tutkununun akınına uğradı.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de festival alanını ziyaret ederek, katılımcılarla sohbet etti, festivalde görev yapanlara da kolaylıklar diledi.


İlk konser Akın Sevgör’den


Büyük ilgi gören festivalin açılışını, sevilen sanatçı Akın Sevgör yaptı. İlk konserin heyecanıyla alanı dolduran müzik severler, klasik müzik ve elektronik müziği harmanlayan Akın Sevgör’ün parçaları ile güzel bir festival başlangıcı yaptı. Farklı uygulamaları ve ilkleriyle Türkiye’de ve yurt dışında büyük övgüler alan Nilüfer Müzik Festivali’nin ilk gününde yerli müzik sahnesinin son yıllardaki en başarılı gruplarından, Türk indie pop ve dream pop grubu The Away Days, sevilen gruplardan Adamlar ve Hey! Douglas da unutulmaz performanslar sergiledi.


Gecenin finalini Alman elektronik müzik ikilisi Modeselektor yaptı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ikili, verdikleri konserle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.


Ünlü sanatçılar bu festivalde


Nilüfer Müzik Festivali, ikinci ve üçüncü gününde de müziğin başarılı isimlerini hayranları ile buluşturacak.


Festivalin ikinci gününde Aynasızlar, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Selin Sümbültepe, Son Feci bisiklet, Gözyaşı Çetesi, Altın Gün, Flört, Ceylan Ertem, Ah! Kosmos, Agar Agar, Ceza ile Türk alternatif rock müzik grubu Mor ve Ötesi sahne alacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 02:51
  1. sanat
  2. konser
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı
    1. Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5..
    2. Nilüfer Müzik Festivali başladı
    3. Kral Şakir, 67 Burda AVM’de miniklerle..
    4. (Özel) Yakıtı biten otomobili iten..
    5. 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve..
    6. Algı operasyonu yapan Euronews'in..
    7. İsrail ordusu Gazze'de 2 mevkiyi..
    8. Ali Babacan cephesi açıkladı:..
    9. 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik..
    10. Eşcinsel sapkınlardan Bosna'yı..
    11. ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi hizmete..
    12. Dünya Motokros Şampiyonası başladı
    13. Vedat İnceefe: "Oyun anlamında iyiydik..
    14. Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi..
    15. TGRT Haber ve Türkiye Gazetesine..
    16. Van’da terör operasyonunda 3 tutuklama
    17. Bolu Dağı Tüneli’nde otomobil takla..
    18. Facebook'a "tekelcilik" soruşturması..
    19. Çocuk istismarcısı kadın tahliye..
    20. Sultanbeyli’de yatak imalathanesi..
    21. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    22. ABD'nin 'çekiliyorlar' yalanı çöktü!..
    23. İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti!
    24. Sultanbeyli'de fabrika yangını
    25. Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası: 2..
    26. Milli Savunma Bakanı Akar’dan Malatya..
    27. Bayrampaşa’da otomobille çarpışan araç..
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2019
    29. 'Suç makinası' bakın nerede yakalandı!
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    Teröristlerin sözcüsü Salih Müslim geri adım attı: Pazarlık etmeye hazırız
    Teröristlerin sözcüsü Salih Müslim geri adım attı: Pazarlık etmeye hazırız
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Halk Tv ve Euronews'in akılalmaz Yenikapı yalanı!
    Halk Tv ve Euronews'in akılalmaz Yenikapı yalanı!
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...