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Nilüfer ile Zavidovici arasındaki bağlar daha da güçlenecek

Nilüfer Belediyesi’nin Bosna Hersek’teki kardeş şehri Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujanovic, Başkan Turgay Erdem’i ziyaret etti.

03 Eylül 2019 Salı 11:08
Nilüfer ile Zavidovici arasındaki bağlar daha da güçlenecek

Nilüfer Belediyesi’nin Bosna Hersek’teki kardeş şehri Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujanovic, Başkan Turgay Erdem’i ziyaret etti. Görüşmede, kardeşlik ilişkilerinin artarak devam edeceği mesajı verildi.


Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’in Bosna Hersek’teki kardeş şehri Zavidovici’den gelen heyeti ağırladı. Çeşitli temaslarda bulunmak için Bursa’ya gelen Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujanovic ve beraberindeki heyet, Başkan Turgay Erdem ile makamında bir araya geldi. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyBursa Büyükşehir Belediyesi, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçireceği projelerini ortak akılla belirliyor.arette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Adem Vural ve Bursa Balkan Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Kosova da yer aldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği buluşmada, kardeşlik ilişkilerinin artarak devam edeceği vurgulandı.


Zavidovici heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Göreve seçileli 5 ay oldu, ancak 15 yıl boyunca Mustafa Bozbey ile birlikte çalıştık. Dolayısıyla iki şehrin kardeşlik ilişkilerini yakından biliyorum. Bundan sonra kardeşliğimizi daha da ilerletmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i kutlayan Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujanovic de, Başkan Erdem’e görevinde başarılar diledi. Türkiye’deki kardeş şehirlerle iyi ilişkiler içinde olduğunu belirten Mujanovic, “Nilüfer’i ziyaret etmek bizim için ayrı bir keyif” dedi. Nilüfer Belediyesi’nin, Zavidovici kentinde sel felaketinde hasar gören Kovaçi İlkokulu’nun spor salonunu onararak büyük destek verdiğini hatırlatan Haşim Mujanovic, “Nilüfer Belediyesi eski başkanı Mustafa Bozbey, Zavidovici halkı için altın harflerle yazılacak hediyeler bıraktı. İnşallah aynı şevkle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Beraber çalışmayı çok arzu ediyoruz” dedi.


Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujanovic, tarım konusunda tecrübeli olduklarını ve bu konuda Nilüfer Belediyesi ile Zavidovici Belediyesi’nin ortak çalışmalar yürütebileceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:08
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