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Spor

Nilüfer Belediyespor’da 5 imza

Hentbol Erkekler Süper Ligi 2020-2021 sezonu için kadro oluşturma çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyespor 4 iç transfer, 1 dış transfer olmak üzere 5 sporcu ile anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:36:15 -
Nilüfer Belediyespor’da 5 imza

Hentbol Erkekler Süper Ligi 2020-2021 sezonu için kadro oluşturma çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyespor 4 iç transfer, 1 dış transfer olmak üzere 5 sporcu ile anlaşma sağladı.


Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 16 yıldır Bursa’nın lokomotifi olan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyespor, orta oyun kurucular Ramazan Mutlu ve Furkan Özcan, sağ oyun kurucu Ömür Pehlivan ile sol oyun kurucu Gürkan Soğukpınar’ın sözleşmelerini uzattı. Mavi yeşil beyazlı ekip, alt yapısından yetişen ve 20 kez Türkiye Hentbol Milli Takımı’nın formasını terleten 30 yaşındaki tecrübeli orta oyun kurucu Mustafa Coşkun’u da 1 yıllığına renklerine bağladı.


Nilüfer Belediyespor’da transfer çalışmaları önümüzdeki günler de devam edecek.

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