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Dünya Nilhan Osmanoğlu’ndan katil Esed’e tepki
Dünya

Nilhan Osmanoğlu’ndan katil Esed’e tepki

Suriye’dekibBebek katili lideri Esed’a, Sultan Abdulhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu’ndan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 22:54:00 -
Nilhan Osmanoğlu’ndan katil Esed’e tepki

YENİ AKİT  ANKARA

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkeyi terk edenleri af ettiğini söyleyen bebek katili Esed’a, Sultan Abdulhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu’ndan tepki geldi. Osmanoğlu sosyal medya hesabı üzerinden hem Arapça hem de Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, “Sanıyorum “masumları vurun” emri vereceğiniz askeriniz kalmadı. Çıkardığınız hiç bir karar sizin katil olduğunuz gerçeğini değiştirmeyecek ve her zaman katil bir aile olarak hatırlanacaksınız #Esad” ifadelerini kullandı.

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