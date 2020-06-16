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Yerel

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Tokat’ın Niksar ilçesinde, bir işyerinin önünde görülen yılan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:13:19 -
Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Tokat’ın Niksar ilçesinde, bir işyerinin önünde görülen yılan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Şehit Mahmut Güler Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önündeki kömür tenekelerinin olduğu alanda yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı. İtfaiye ekipleri yakaladıkları yılanı daha sonra kırsal bir alana bırakarak doğaya salıverdi.

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