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Dünya Nikos Dendias'tan Azerbaycan'a küstah sözler
Dünya

Nikos Dendias'tan Azerbaycan'a küstah sözler

Ermenistan'ı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erivan'a destek vererek küstah ifadeler kullandı. Aklınca Azerbaycan'a meydan okuyan Dendias, "Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelere net bir mesaj vermek istiyorum. Mesajım, revizyonist politikaların başarısız olacağıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 21:03:00 - 2022-09-27 21:04:37

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ermenistan'a giderek Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan- Ermenistan çatışmalarının ardından Dendias'ın bu ziyaretinin gerçekleşmesi Erivan yönetimine destek olarak algılandı.

Dendias konuşmasında ''Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelere net bir mesaj vermek istiyorum. Mesajım, revizyonist politikaların başarısız olacağıdır'' dedi. Bu açıklama ile Dendias, Azerbaycan'a aklınca meydan okuyarak Ermenistan'a destek mesajını iletti.

Paşinyan ile görüştü

Dendias ayrıca, Erivan ziyareti sırasında Ermenistan Dışişleri Bakanı A. Mirzoyan ve Dışişleri Bakanlığı S. Papikyan huzurunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Dendias sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, ''Yunanistan'ın Ermenistan ile tam dayanışmasının altını çizdim'' dedi.

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