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Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim

Geçitğimiz günlerde damadan "Hayır demek ne mümkün tabii ki evet" yanıtının ardından nikah iptal edilmişti. Nikahı kıyılmayan gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:21
Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim

Gündemi siyasetteki gelişmelere kilitlenen Türkiye’de dün gazete sayfalarında yer alan en dikkat çekici haberlerden biri Manisa’da yaptıkları espri nedeniyle nikâhları yarım kalan çiftin yaşadığı şoktu.

"HAYIR DEMEK NE MÜMKÜN" CEVABI YAKTI

Turgutlu’da yaşayan Hatice Koşman ile Turgut Dinçer Güneri, 9 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için önceki gün nikâh masasına oturdu. En mutlu gününü espriyle renklendirmek isteyen gelin Koşman, memurun “Turgut Dinçer Güneri’yi eş olarak kabul ediyor musunuz?” sorusuna “Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet” yanıtını verdi. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve Turgutlu Belediyesi’nde görevli nikah memuru Ali Akça nikâhı iptal etti. Tüm ikna çabalarına rağmen kararından dönmeyince de talihsiz çift baba evlerine döndü.

Yaptığı şaka sonrası pişman olan gelin Hatice Koşman ise yaşananlarla ilgili “Moralim çok bozuk, ben şaka yapmak istemiştim. Yeniden tarih alacağız. Tabii ki böyle bir şaka yapmayacağım” dedi.

"AĞZINDAN ÇIKAN İKİ KELİMEYE BAKARIZ"

Çiftin nikâhını iptal eden Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça, kanunlar çerçevesinde nikâh kıydıklarını belirterek kararının gerekçesini şöyle açıkladı: “Olmaması gerekiyordu, hoş değildi. Biz çiftlerin ağzından çıkan ilk kelimeye bakarız. Nikâh masasına ‘Hayır’ demek için gelinmez. Sonrasında bin defa da ‘Evet’ deseniz bizim için değişmez. Biz hâkimler gibi karar veriyoruz. Çiftlerin vereceği cevap kısa ve net olmalı. Benim de böyle bir şey ilk kez başıma geliyor, 6 yıldır nikâh kıyıyorum. Duruma üzülmedim, pişman değilim. Üzülen taraf onlar oldu, kanun hükmünü sordum ben. Eşim ve akrabalarım da arkamda, onlar da basından duymuşlar. Kanunu yerine getirdim, çiftler nikâh masasında şaka yapmasın.”

(Habertürk)

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 08:21
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