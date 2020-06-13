Nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirler belirlendi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, alınan tedbirler sonucunda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçildiği hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 9 Haziran'da gerçekleşen kabine toplantısında Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda nikah salonlarının 15 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceği yönünde karar alındığı belirtilen genelgede, bu kapsamda nikah merasimi için kullanılacak mekanların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave tedbirler alındığı ifade edildi.

Buna göre, genelge kapsamında nikahlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacak.

Nikah merasimi yapılacak mekanların işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Tesisin misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi, tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak. Hazırlanan plan çerçevesinde mekanın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacak.

Kurallar, mesafe, maske kullanımı ve temizlik uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afişleri, nikah yapılacak mekanların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacak.

Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 dereceden yüksek ateşi olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

Mekan girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak.

Nikah yapılacak mekanlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekanın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere mekan girişinde maske dağıtılacak. Nikah merasimi sürecinde de gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil olmak üzere tüm misafirlerin maske takması sağlanacak.

- Masalar arası 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak

Yemek, kokteyl ve benzeri ikram yapılarak nikah merasimi düzenlenen mekanlarda, misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.

Her masada yeterli sayıda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.

Nikah esnasında veya akabinde yemek, ikram, kokteyl ve benzeri olması durumunda 30 Mayıs tarihli valiliklere gönderilen genelge hükümlerine uyulacak.

Sabit sandalye/koltuk düzeni olan nikah mekanlarında oturma düzeni bir sandalye/koltuk boş olacak şekilde misafir kabul edilebilecek. Sabit sandalye/koltuk düzeni olmayan mekanlarda oturma düzeni sandalye/koltuklar arası 1 metre mesafe olacak şekilde hazırlanacak.

Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan odalar tercih edilecek.

Nikah merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacak. Takı merasimi, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık ve benzeri bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacak.

- Toplu fotoğraf çekilmeyecek

Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilecek.

Nikah yapılan mekanlardaki ortak kullanım alanlarında el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak. Teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları sağlanacak. Aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafirler için ortak kullanım alanlarında mesafe şartı aranmayacak.

Bu genelge kapsamında nikah yapılacak mekanlarda temasa neden olabilecek dans/oyun ve benzeri amaçla canlı müzik dahil, müzik yayını yapılmayacak. Ancak sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılabilecek.

Nikah mekanı bünyesinde bulunan mescitler, mayıs ayında valiliklere gönderilen genelge hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecek.

Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek. Düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacak. Ayrıca tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve çöp kutusu bulundurulacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olmaları sağlanacak. El kurutma cihazlarının kullanımına izin verilmeyecek.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek. Kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanacak ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının İklimlendirme Rehberi'nde belirtilen kurallara uyulacak.

- İki tören arasında en az 15 dakika zaman bırakılacak

Kapalı alanlarda yapılacak nikah merasimlerinde mekanın sağlıklı havalandırılması için iki nikah merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacak.

Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi temizlik malzemeleri için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer atıklarla birleştirilmeyecek.

Nikah yapılacak kapalı mekanlarda bulunan çocuk oyun alanları kapalı olacak, açık mekanlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulacak. Kovid-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmayacak.

Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta temizlendikten sonra araç misafire teslim edilecek.

Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek. Asansör içerisinde mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.

Valilik/kaymakamlıklarca, nikah merasimlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm düzenlemeler takip edilerek, uygulama gözden geçirilecek ve gerekli hallerde güncellenecek.

Personelin Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanacak. Personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacak. Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacak. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınacak.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen çalışanlar, tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek. Mekanlarda çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman bulundurulacak. Tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/bez maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik ve benzeri kişisel koruyucu ekipmanı kullanacak.

Personel kıyafetlerinin günlük temizliği sağlanacak. Personel, el temizliğine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılacak.

Nikah yapılacak mekanlarda görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal alanları mesafe koşullarına göre düzenlenerek bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilecek. Bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacak. Ayrıca buralarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacak.

Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde koronavirüs semptomlarını görmesi halinde, bu durumu vakit kaybetmeksizin mekan yöneticisine bildirecek.

Nikah yapılacak mekan yönetimince personele belirli periyotlarla ve herhangi bir şüpheli durumun varlığı halinde koronavirüs testi yaptırılacak. Sonuçlar kayıt altına alınarak muhafaza edilecek, test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak son negatif test sonucundan itibaren 14 günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birlikte yaşadığı kişinin şüpheli durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin test sonucu alınana kadar çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Valilik/kaymakamlıklar, nikah merasimi yapılacak mekanların faaliyetlerini belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararları alacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.