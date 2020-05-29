Nijerya'nın Sokoto eyaletinde Ocak'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 270 kişi öldürüldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde Ocak'tan bu yana düzenlenen 20 ayrı saldırıda 270 kişi hayatını kaybetti.



Endişeli Sokoto Vatandaşları (CSC) koalisyonundan Prof. Dr. Nasiru Gatawa, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı çetelerin saldırılarının ekonomik ve sosyal hayatı felce uğrattığını söyledi.



Gatawa, "Birkaç gün önce düzenlenen ve 60'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği son saldırı ile Ocak'tan bu yana düzenlenen 20 saldırıda 270 kişi hayatını kaybetti." dedi.



Federal hükümet ve eyalet valiliğinin saldırılara karşı acil önlem alması gerektiğini vurgulayan Gatawa, çete üyelerinin Nijer sınırındaki Sabon Birni yerleşim bölgesine saatlerce saldırı düzenlediğini ancak güvenlik güçlerinden hiçbir yardım gelmediğini söyledi.



Gatawa, "Çete üyeleri ülkenin kuzeydoğu sınır hattındaki birçok alanı ele geçirdi. Bu nedenle ekonomik ve sosyal hayat felce uğradı. Yüzlerce insan hayatını kaybediyor ve mallar hasar görüyor." ifadesini kullandı.



Saldırganların artık şehire çok yaklaştığını kaydeden Gatawa, yakın zamanda şehir merkezinde de güvenlik sorunu yaşanabileceğini belirtti.



Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde çarşamba günü motosikletli silahlı kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.



Devlet Başkanı Muhammed Buhari de sorumluların bulunup etkisiz hale getirilmesi talimatı vermişti.

