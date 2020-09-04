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Aktüel Nijerya'nın Ondo eyaletinde "Lassa ateşi" salgınında ölenlerin sayısı 80'e ulaştı
Aktüel

Nijerya'nın Ondo eyaletinde "Lassa ateşi" salgınında ölenlerin sayısı 80'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:39:19 -
Nijerya'nın Ondo eyaletinde "Lassa ateşi" salgınında ölenlerin sayısı 80'e ulaştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Ondo eyaletinde hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi.

Ondo Eyaleti Sağlık Komiseri Vekili Dr. Jibayo Adeyeye, Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) yetkilileriyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde nisan ayından bu yana 2 binden fazla Lassa ateşi vakasının tespit edildiğini belirtti.

Adeyeye, eyalette sene başından bu yana salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 80'e yükseldiğini kaydetti.

Eyalette Lassa ateşinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha ölümcül olduğunun altını çizen Adeyeye, "Eyalette şimdiye kadar 30 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Lassa ateşi Kovid-19'dan daha tehlikeli." dedi.

Adeyeye, eyalet hükümet ile NCDC iş birliğinde salgınla mücadele kapsamında ücretsiz tedavi başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'da ocak ayından bu yana ülkenin 29 eyaletinde 300'e yakın kişi Lassa ateşi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında, 2019'da 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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