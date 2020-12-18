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Aktüel Nijerya'nın Ondo eyaletinde 80 kişi Lassa ateşinden öldü
Aktüel

Nijerya'nın Ondo eyaletinde 80 kişi Lassa ateşinden öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-18 01:09:20 -
Nijerya'nın Ondo eyaletinde 80 kişi Lassa ateşinden öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Ondo eyaletinde, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti.

Ondo Eyaleti Sağlık Komiseri, Dr. Jibayo Adeyeye, yaptığı açıklamada, eyalette 80'den fazla kişinin Lassa ateşinden yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ölüm ve korkulara rağmen, Lassa ateşinin daha tehlikeli olduğuna işaret eden Adeyeye, Ondo eyaletinde bu hastalık nedeniyle ölen insan sayısının, Kovid-19'dan fazla olduğunu kaydetti.

Adeyeye, "Ondo eyaletinde 41 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, ancak 80'den fazla kişi Lassa ateşinden öldü." dedi.

Nijerya'da ocak ayından bu yana ülkenin 29 eyaletinde 300'den fazla kişi Lassa ateşi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında geçen yıl 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.


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