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Aktüel Nijerya'nın Kaduna eyaletinde tecavüz suçluları hadım edilecek
Aktüel

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde tecavüz suçluları hadım edilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-23 17:41:16 -
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde tecavüz suçluları hadım edilecek

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde çocuklara cinsel istismarda bulunanların hadım edilmesini öngören bir yasa yürürlüğe girdi.

Kaduna Valisi Nasir El-Rufai tarafından onaylanan yasaya göre, eyalette 14 yaşından küçük çocuklara tecavüz etmekten suçlu bulunan erkekler hadım edilecek, kadınların ise fallop tüpleri alınacak.

El-Rufai, bu yasağın eyaletteki çocukları ciddi bir suçtan korumayı amaçlandığını savundu.

Nijeryalı avukat Philipa Azuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede her gün artan çocuk tecavüzleri yaşandığını ve bu nedenle yasağın yerinde olduğunu belirtti.

Ülkede tecavüz suçlularına verilen hapis cezasının yeterli olmadığının altını çizen Azuh, "Bazı insanlara tecavüzden hapis cezası verildiğinde hapisten çıktıktan sonra yine aynı suçu işliyor. Ama hadım cezası verildiğinde böyle bir suça bulaşamayacak." dedi.

Ülkede yılbaşından bu yana yaklaşık 850 tecavüz vakası tespit edildi.

Hükümet, artan tecavüz ve cinsel taciz vakalarına karşı ülkenin 36 eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Nijerya'da yasalara göre 14 yaş ve üstü reşit sayılıyor ve buna göre 14 yaşındaki kız çocuklar evlenebiliyor.


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