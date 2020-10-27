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Aktüel Nijeryalı Hristiyanlar, protestoların şiddete dönüşmesine karşı 30 gün oruç tutacak
Aktüel

Nijeryalı Hristiyanlar, protestoların şiddete dönüşmesine karşı 30 gün oruç tutacak

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:41:34 -
Nijeryalı Hristiyanlar, protestoların şiddete dönüşmesine karşı 30 gün oruç tutacak

ABUJA (AA) - Nijerya'da faaliyet gösteren Nijerya Hristiyan Konseyi, halka, Nijerya polisi bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösterilerin şiddete dönüşmesine karşı ülke çapında 30 gün boyunca dua edip oruç tutma çağrısında bulundu.

Konsey Başkanı Piskopos Enoch Adeboye, yaptığı açıklamada, ülkede son zamanlarda yaşanan olayların üzücü olduğunu söyledi.

Barışçıl protestoların şiddete dönüşmesini istemediklerini belirten Adeboye, bunu önlemek için ülkede 1-30 Kasım'da oruç tutup dua edeceklerini kaydetti.

Adeboye, ülkenin şu an duaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Ülkenin durumunun düzelmesi için Allah'tan yardım istememiz gerekiyor. Farklı eyaletlerinde düzenlenecek toplu dualar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak yapılacak. Allah ülkemizi böyle bir duruma bir daha düşürmesin." ifadelerini kullandı.

- Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde 3 hafta önce bir gencin SARS polis birimi tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayıldı.

Ülkedeki protestolarda en az 70 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi yaralandı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, hükümetin halkın sesini açık ve net şekilde duyduğunu belirterek, protestolara son verilmesini istedi.

Buhari, dün, protestolarda öldürülen sivillerin sorumlularını bulmak için soruşturma başlattığını açıkladı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda da 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protesto eylemleri nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken, Lagos, Edo ve Rivers gibi 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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