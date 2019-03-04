Nijeryalı futbolcudan İstiklal Marşı paylaşımı!

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Onazi, İstiklal Marşı'nı çaldığı bir vidyoyu paylaşarak " Bugün sizlerle çok özel bir şey paylaşmak istiyorum. Umarım sizlerde çok beğenirsiniz. Türkiye benim ikinci vatanım oldu, burada yaşadığım ve Trabzonspor formasını giydiğim için onur duyuyorum. Bugün içinde takımıma bol şans diliyorum. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Trabzonspor." ifadelerini kullandı.