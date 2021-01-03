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Dünya Nijerya'deki terör saldırısında ölü sayısı arttı
Dünya

Nijerya'deki terör saldırısında ölü sayısı arttı

Nijerya'da dün düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 100'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 23:26:00 - 2021-01-04 08:11:46
Nijerya'deki terör saldırısında ölü sayısı arttı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında yaralananların sayısı 25 oldu.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 100'e çıktı.

Daha önce saldırıda 70 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

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