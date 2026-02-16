Nijerya'dan "paralı asker" uyarısı: "Kendi riskinizle gidiyorsunuz!"

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, son dönemde artan "paralı askerlik" vakaları üzerine harekete geçti. Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların yabancı ordulara katılım süreçlerindeki karanlık noktalara ışık tutuldu.

İŞ VE EĞİTİM VAADİYLE CEPHEYE

Bakan Tuggar, bazı Nijeryalıların kazançlı iş teklifleri, güvenlik görevlisi pozisyonları, eğitim imkanları veya göç kolaylığı gibi yanıltıcı vaatlerle kandırıldığını belirtti. Bu kişilerin çatışma bölgelerine ulaştıktan sonra, anlamadıkları yabancı dillerde hazırlanan askeri sözleşmeleri imzalamaya zorlandıklarını aktaran Tuggar, kurbanların seyahat belgelerine el konulduğu yönündeki iddiaların endişe verici boyutta olduğunu vurguladı.

"SORUMLULUK SİZE AİT" MESAJI

Nijeryalıları bu tür tekliflerden uzak durmaya çağıran Bakan Tuggar, yabancı ordulara katılımın ulusal ve uluslararası yasaları çiğnemek anlamına gelebileceğinin altını çizdi. Tuggar, "Bu çatışmalara katılanlar bunu kendi riskleriyle yapıyorlar" diyerek hükümetin bu konuda sorumluluk almayacağı mesajını verdi. Nijerya hükümetinin yerel ve uluslararası kurumlarla koordineli bir soruşturma başlattığı, yurt dışındaki misyonların ise konsolosluk takibini artırdığı bildirildi.